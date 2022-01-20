В «Самбо-70» прокомментировали состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

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Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.
В «Самбо-70» прокомментировали состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Медалей мы ждём от всех, как и хорошего выступления, но не принято загадывать заранее», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В состав команды в женском одиночном катании вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию.

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