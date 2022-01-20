В «Самбо-70» прокомментировали состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
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- РИА Новости
«Медалей мы ждём от всех, как и хорошего выступления, но не принято загадывать заранее», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».
20 января Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
В состав команды в женском одиночном катании вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию.