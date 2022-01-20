Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.
Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru

«Я согласна с составом. У меня нет никаких противоречий. Мужской состав? У меня нет никаких противоречий!» — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

В составе сборной России на Олимпиаду Андрей Мозалёв заменил Евгения Семененко. Таким образом, на Играх в составе национальной команды выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалёв.

Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить