Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

«Я согласна с составом. У меня нет никаких противоречий. Мужской состав? У меня нет никаких противоречий!» — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

В составе сборной России на Олимпиаду Андрей Мозалёв заменил Евгения Семененко. Таким образом, на Играх в составе национальной команды выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалёв.

Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.