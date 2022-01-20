Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
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«Я согласна с составом. У меня нет никаких противоречий. Мужской состав? У меня нет никаких противоречий!» — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».
В составе сборной России на Олимпиаду Андрей Мозалёв заменил Евгения Семененко. Таким образом, на Играх в составе национальной команды выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалёв.
Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.