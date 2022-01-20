Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине
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ФФККР объявила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на своём сайте.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Российские фигуристы выступят в командных и индивидуальных соревнованиях.

Ранее дочь Тутберидзе опубликовала запись об Олимпиаде-2022 в Пекине.

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