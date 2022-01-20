Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Gettyimages.ru

ФФККР объявила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на своём сайте. Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда. Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Российские фигуристы выступят в командных и индивидуальных соревнованиях. Ранее дочь Тутберидзе опубликовала запись об Олимпиаде-2022 в Пекине.