Сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине
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ФФККР объявила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию на своём сайте.
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Российские фигуристы выступят в командных и индивидуальных соревнованиях.
Ранее дочь Тутберидзе опубликовала запись об Олимпиаде-2022 в Пекине.