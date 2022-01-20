Дочь Тутберидзе опубликовала запись об Олимпиаде-2022 в Пекине
- РИА Новости
«Дорога в Пекин-2022», — написала Дэвис, сопроводив запись фотографией в форме олимпийской сборной.
Напомним, что на чемпионате России Дэвис и Смолкин заняли второе место, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину. На чемпионате Европы танцевальная пара финишировала на седьмой позиции.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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