Слуцкая ответила блогеру Мэддисону на критику фигурного катания

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на критику фигурного катания со стороны известного блогера и стримера Ильи Давыдова (Мэддисона).
Слуцкая ответила блогеру Мэддисону на критику фигурного катания
  • Gettyimages.ru

«Похоже, уже просто не к чему больше цепляться. Давайте теперь обращать внимание на трусы, открытую грудь и так далее. Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо. Оставим только глаза. У меня нет желания комментировать все эти странные высказывания. Я хочу смотреть на фигурное катание через призму его изящества и грации. А вашего блогера нужно познакомить с Александром Васильевым, который бы ему объяснил, что такое стиль и красота», — сказала Слуцкая RT.

Она также отметила, что смотрит на выступления фигуристок не через призму их возраста и фигуры, а как на спорт высших достижений, где должно сочетаться всё: техника спортсмена, насыщенность программы, музыка, образ и костюм.

«Если ему так не нравится, может не смотреть или представить, что они старше. Сейчас всё быстро развивается, идёт вперёд, как и фигурное катание. Как можно сравнивать 2002 год, когда выступали мы, и 2022-й? Мы же не сравниваем первые айфоны с сегодняшними версиями или кнопочные телефоны с современными. Тогда мы делали свои костюмы из того, что удавалось найти, сами клеили стразы. Сегодня же они создаются совершенно по-другому», — добавила Слуцкая.

Напомним, Мэддисон на одном из своих эфиров выразил недоумение из-за популярности фигурного катания в России, подвергнув критике костюмы юных спортсменок. Его слова вызвали резонанс со стороны бывших фигуристов и тренеров. Несколько дней спустя стример призвал не называть его испорченным, если он считает неприемлемыми «выступления 14-летних девочек в стрингах на льду», и добавил, что фигурное катание можно было смотреть, когда там выступали взрослые женщины, но не сейчас. 

Ранее хореограф Алексей Железняков выступил с заявлением в адрес критиков учениц тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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