Железняков выступил с заявлением в адрес критиков учениц Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, объяснил свои резкие слова в адрес обидчиков её фигуристок.

«Вы обливали грязью девочек ТШТ, сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас, видите ли, обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные», — написал Железняков в своём Instagram.

Ранее хореограф заявил: «Утритесь, мрази!» Это было сделано после выступления Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате Европы. Трое учениц Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта.

Ранее Авербух одним словом отреагировал на пост Тутберидзе о чемпионате Европы.