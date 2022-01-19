Железняков выступил с заявлением в адрес критиков учениц Тутберидзе
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«Вы обливали грязью девочек ТШТ, сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас, видите ли, обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные», — написал Железняков в своём Instagram.
Ранее хореограф заявил: «Утритесь, мрази!» Это было сделано после выступления Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате Европы. Трое учениц Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта.
Ранее Авербух одним словом отреагировал на пост Тутберидзе о чемпионате Европы.