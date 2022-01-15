Синицина рассказала о своём платье для произвольного танца

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, после победы на чемпионате Европы в Таллине высказалась о своём платье для произвольной программы.

«У меня есть ещё одно платье, и я его пока держу. Но мне безумно нравится это белое, я в нём себя чувствую лёгкой пушинкой, летящей снежинкой. Я думаю, что оно точно со мной поедет в Пекин», — приводит слова Синициной «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы.

Ранее Синицина заявила, что в произвольном танце их дуэт пытается передать свою жизнь и карьеру.