Синицина рассказала о своём платье для произвольного танца
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«У меня есть ещё одно платье, и я его пока держу. Но мне безумно нравится это белое, я в нём себя чувствую лёгкой пушинкой, летящей снежинкой. Я думаю, что оно точно со мной поедет в Пекин», — приводит слова Синициной «Чемпионат».
Синицина и Кацалапов по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы.
Ранее Синицина заявила, что в произвольном танце их дуэт пытается передать свою жизнь и карьеру.