Щербакова показала, как её встретили на «Хрустальном» после чемпионата Европы

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как её встретили на тренировочном катке «Хрустальный» после чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

«Вернулась домой в «Хрустальный», а здесь такая красота. Спасибо огромное!» — написала Щербакова в Instagram.

Напомним, что фигуристка провалила короткую программу, сорвав каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. В произвольной программе она чисто исполнила все элементы, в том числе четверной флип. И в итоге заняла второе место, проиграв только Камиле Валиевой.

Ранее сообщалось, что фигуристка Хендрикс собирает деньги, чтобы поехать на ОИ-2022.