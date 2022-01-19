Щербакова показала, как её встретили на «Хрустальном» после чемпионата Европы
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- © Raniero Corbelletti
«Вернулась домой в «Хрустальный», а здесь такая красота. Спасибо огромное!» — написала Щербакова в Instagram.
Напомним, что фигуристка провалила короткую программу, сорвав каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. В произвольной программе она чисто исполнила все элементы, в том числе четверной флип. И в итоге заняла второе место, проиграв только Камиле Валиевой.
Ранее сообщалось, что фигуристка Хендрикс собирает деньги, чтобы поехать на ОИ-2022.