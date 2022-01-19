Фигуристка Хендрикс собирает деньги, чтобы поехать на ОИ-2022

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс заявила, что ей нужна финансовая поддержка, чтобы выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Чтобы я могла представить Бельгию во второй раз на Олимпиаде, мне нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала фигуристка на своём сайте.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы в Таллине Хендрикс заняла четвёртое место, уступив только российским фигуристкам. При этом она неоднократно превосходила учениц Этери Тутберидзе по итогам короткой программы.

Ранее сообщалось, что Губанова и Квителашвили представят сборную Грузии на ОИ-2022.