Губанова и Квителашвили представят сборную Грузии на ОИ-2022

Стал известен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В состав команды Грузии вошли Анастасия Губанова (женское одиночное катание), Морис Квителашвили (мужское одиночное катание), Мария Казакова — Георгий Ревия (танцы на льду) и Карина Сафина — Лука Берулава (пары).

Грузинские фигуристы впервые примут участие в командном турнире Олимпиады.

Анастасия Губанова ранее выступала за сборную России. На прошедшем чемпионате Европы она заняла седьмое место.

Ранее Мостовой отреагировал на то, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.