Губанова и Квителашвили представят сборную Грузии на ОИ-2022

Короткая ссылка
Стал известен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В состав команды Грузии вошли Анастасия Губанова (женское одиночное катание), Морис Квителашвили (мужское одиночное катание), Мария Казакова — Георгий Ревия (танцы на льду) и Карина Сафина — Лука Берулава (пары).

Грузинские фигуристы впервые примут участие в командном турнире Олимпиады.

Анастасия Губанова ранее выступала за сборную России. На прошедшем чемпионате Европы она заняла седьмое место.

Ранее Мостовой отреагировал на то, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить