Мостовой — о небинарном фигуристе: я руки бы не подал

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на то, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

«Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я все равно противник этого. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», — цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

По мнению Мостового, не стоит демонстрировать свои нетрадиционные взгляды. Спортсмен также добавил, что игрок с нетрадиционной ориентацией долго не протянул бы в футболе, потому что там в коллективе 30 мужчин.

Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Ранее сообщалось, что ФФККР не будет давать рекомендаций по составу на командный турнир Игр-2022.

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