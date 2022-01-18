ФФККР не будет давать рекомендаций по составу на командный турнир Игр-2022
- РИА Новости
«Мы не можем этого делать, пока не узнаем составы других сборных. В зависимости от этого уже непосредственно перед стартом будет определён состав сборной России», — цитирует Чайковскую РИА Новости.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.
Напомним, что Россия на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) завоевала в командных соревнованиях серебряные медали.
Ранее российский тренер Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).