ФФККР не будет давать рекомендаций по составу на командный турнир Игр-2022

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Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская рассказала, как будет происходить формирование состава национальной команды для участия в командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
ФФККР не будет давать рекомендаций по составу на командный турнир Игр-2022
  • РИА Новости

«Мы не можем этого делать, пока не узнаем составы других сборных. В зависимости от этого уже непосредственно перед стартом будет определён состав сборной России», — цитирует Чайковскую РИА Новости.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Напомним, что Россия на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) завоевала в командных соревнованиях серебряные медали.

Ранее российский тренер Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).



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