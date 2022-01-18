Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы в Таллине

Российский тренер Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Чемпионат Европы — 2022. Золото, два серебра и бронза. Спасибо всем огромное за поддержку. Работаем дальше», — написала Тутберидзе в Instagram.

Напомним, что подопечная Тутберидзе Камила Валиева выиграла чемпионат Европы. Второе место заняла Анна Щербакова. Третьей стала Александра Трусова. Пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевала серебро турнира.

Ранее Трусова заявила, что каждый старт для неё — это бесценный опыт.