Трусова: каждый старт для меня — это бесценный опыт
«Каждый старт для меня — это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова в своём Instagram.
Напомним, что чемпионат Европы выиграла Камила Валиева. Второе место заняла Анна Щербакова. Третьей стала Александра Трусова. Эти три фигуристки входят в состав сборной России на международные старты.
Ранее Москвина вспомнила, как Бережная заработала ожог лица в день отдыха на Играх в Солт-Лейк-Сити.