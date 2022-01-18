Трусова: каждый старт для меня — это бесценный опыт

Бронзовая призёрка чемпионата Европы в женском одиночном катании Александра Трусова подвела итоги турнира в Таллине (Эстония).

«Каждый старт для меня — это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова в своём Instagram.

Напомним, что чемпионат Европы выиграла Камила Валиева. Второе место заняла Анна Щербакова. Третьей стала Александра Трусова. Эти три фигуристки входят в состав сборной России на международные старты.

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