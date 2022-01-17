Москвина вспомнила, как Бережная заработала ожог лица в день отдыха на Играх в Солт-Лейк-Сити

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, насколько важно уметь отвлечь своих спортсменов перед важными соревнованиями.
Москвина вспомнила, как Бережная заработала ожог лица в день отдыха на Играх в Солт-Лейк-Сити
  • РИА Новости

«Сейчас в этом отношении стало значительно проще: у всех полно гаджетов, компьютерных игр. А вот на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити я, помню, как раз с этой целью отправилась вместе с Бережной и Сихарулидзе в горы кататься на санках — наши американские поклонники предоставили нам такую возможность. Так вот, я, опытнейший тренер, не учла тогда одного — насколько сильным в горах может оказаться солнце. И Лена вернулась с той прогулки с ожогом лица», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина ответила на вопрос, бывает ли она не согласна с судейством и итоговым распределением мест на соревнованиях.

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