Москвина вспомнила, как Бережная заработала ожог лица в день отдыха на Играх в Солт-Лейк-Сити
- РИА Новости
«Сейчас в этом отношении стало значительно проще: у всех полно гаджетов, компьютерных игр. А вот на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити я, помню, как раз с этой целью отправилась вместе с Бережной и Сихарулидзе в горы кататься на санках — наши американские поклонники предоставили нам такую возможность. Так вот, я, опытнейший тренер, не учла тогда одного — насколько сильным в горах может оказаться солнце. И Лена вернулась с той прогулки с ожогом лица», — сказала Москвина в интервью RT.
Ранее Москвина ответила на вопрос, бывает ли она не согласна с судейством и итоговым распределением мест на соревнованиях.