Москвина о судействе: секундомер у нас не включишь, сантиметром мастерство не измеришь

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на вопрос, бывает ли она не согласна с судейством и итоговым распределением мест на соревнованиях.
Москвина о судействе: секундомер у нас не включишь, сантиметром мастерство не измеришь
  • РИА Новости

«Я всего лишь играю по правилам, которые в нашем виде спорта определяет Международный союз конькобежцев (ISU), в который входит и Россия. Поэтому наше дело — этих правил придерживаться. Судьи живут по тем же принципам, кстати. Более того, никто из арбитров по отдельности ничего не решает. Поэтому у меня никогда не возникает никаких вопросов», — сказала Москвина в интервью RT.

По её словам, она всегда отдаёт себе отчёт в том, что судейская оценка не только отражает технический уровень исполнения, но и подвержена влиянию таких факторов, как разница культурного восприятия, музыкальных предпочтений, субъективных мнений, отношений между людьми и так далее.

«Секундомер у нас не включишь, сантиметром мастерство не измеришь. Оценки выставлены? Всё! Это уже история. Единственное, что я могу сделать, если меня не устраивает место, которое заняли мои спортсмены, — это взять протокол, изучить его, проанализировать и посмотреть, что можно сделать, чтобы за те же дорожки шагов или вращения мои спортсмены получали не третий уровень сложности, а четвёртый. Не понимаю, кстати, своих коллег, которые после каждых соревнований жалуются, что всё делают правильно, а их засуживают. Каждый раз хочется спросить: а вы хоть раз пытались понять, почему из раза в раз вас, по вашему мнению, «засуживают»?» — подчеркнула Москвина.

Ранее Москвина рассказала, часто ли психологические приёмы помогают ей и её подопечным добиться желаемого результата.

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