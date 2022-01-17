Москвина о психологических приёмах: далеко не всегда удаётся сразу добиться желаемого

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Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала, часто ли психологические приёмы помогают ей и её подопечным добиться желаемого результата.
Москвина о психологических приёмах: далеко не всегда удаётся сразу добиться желаемого
  • РИА Новости

«Для тех, кто не занимается такой работой постоянно, сориентироваться действительно бывает непросто. Я же работаю со спортсменами уже 50 лет. Много чего изучала самостоятельно, много что пришло с опытом. Но подействует ли тот или иной приём или нет, не могу наверняка знать до сих пор. Далеко не всегда удаётся сразу добиться желаемого, прямо вам скажу», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее она высказалась о множестве факторов, из которых состоит итоговый успех спортсмена.

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