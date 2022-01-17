Москвина о непредсказуемости результатов: каждый спортсмен в этом плане как чёрный ящик

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о множестве факторов, из которых состоит итоговый успех спортсмена.

«Мы всем тренерским коллективом прилагаем очень много усилий, чтобы силы наших спортсменов были равны. Если соперник исполняет более сложные элементы, это совершенно не означает, что у него нельзя выиграть качеством или второй оценкой. Другой вопрос, что никогда нельзя предугадать, каким окажется результат. Каждый спортсмен в этом плане как чёрный ящик. Что в этом ящике окажется, зависит от очень многих факторов: психики, мотивации, самочувствия, настроения», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина заявила, что Мишина и Галлямов прыгали свой сложнейший каскад ещё до того, как пришли к ней в группу.