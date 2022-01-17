Москвина о непредсказуемости результатов: каждый спортсмен в этом плане как чёрный ящик

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о множестве факторов, из которых состоит итоговый успех спортсмена.
Москвина о непредсказуемости результатов: каждый спортсмен в этом плане как чёрный ящик
  • РИА Новости

«Мы всем тренерским коллективом прилагаем очень много усилий, чтобы силы наших спортсменов были равны. Если соперник исполняет более сложные элементы, это совершенно не означает, что у него нельзя выиграть качеством или второй оценкой. Другой вопрос, что никогда нельзя предугадать, каким окажется результат. Каждый спортсмен в этом плане как чёрный ящик. Что в этом ящике окажется, зависит от очень многих факторов: психики, мотивации, самочувствия, настроения», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина заявила, что Мишина и Галлямов прыгали свой сложнейший каскад ещё до того, как пришли к ней в группу.

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