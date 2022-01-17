Москвина: Мишина и Галлямов прыгали свой сложнейший каскад ещё до того, как пришли ко мне в группу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина поблагодарила за подготовку пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова их предыдущих наставников, Людмилу и Николая Великовых.

«В том, что касается базовой сложности, хочу заметить, что Мишина и Галлямов прыгали свой сложнейший каскад ещё до того, как пришли ко мне в группу от опытнейших специалистов — Людмилы и Николая Великовых. То есть это не та ситуация, что я одних спортсменов чему-то научила, а других — нет. А кроме того, я действительно не считаю, что Бойкова и Козловский менее конкурентоспособны», — сказала Москвина в интервью RT.

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы — 2022, который проходил в Таллине. Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами.

Ранее Москвина ответила, снижает ли градус соперничества между своими парами на тренировках.