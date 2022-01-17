Москвина ответила, снижает ли градус соперничества между своими парами на тренировках
- РИА Новости
«На тренировках ребята у нас не катаются вместе — пересекаются только на соревнованиях. Так повелось с самого начала: нам было удобнее работать с этими двумя парами по отдельности, в разных группах. Поэтому мне сложно сказать, кто из фигуристов в какой степени подвержен мыслям о конкуренции», — сказала Москвина в беседе с RT.
Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы — 2022, который проходил в Таллине. Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами.
Ранее Москвина рассказала, над чем Бойкова и Козловский работали с Морозовым.