Москвина ответила, снижает ли градус соперничества между своими парами на тренировках

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина ответила, пересекаются ли на тренировках её подопечные — спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

«На тренировках ребята у нас не катаются вместе — пересекаются только на соревнованиях. Так повелось с самого начала: нам было удобнее работать с этими двумя парами по отдельности, в разных группах. Поэтому мне сложно сказать, кто из фигуристов в какой степени подвержен мыслям о конкуренции», — сказала Москвина в беседе с RT.

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы — 2022, который проходил в Таллине. Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами.

Ранее Москвина рассказала, над чем Бойкова и Козловский работали с Морозовым.