Москвина рассказала, над чем Бойкова и Козловский работали с Морозовым
- РИА Новости
«Изначально идея принадлежала мне. Мы целенаправленно искали тренера по танцам, который поставил бы ребятам короткую программу и поработал бы над выразительностью шаговых перестроений. То есть над второй оценкой. Этим специалистом оказался Морозов. Он поставил программу, да и в целом Саше и Диме понравилось работать в Новогорске. В Питере они большей частью катаются с юниорами, а там был более взрослый и интересный коллектив спортсменов», — сказала Москвина в интервью RT.
Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2022, который проходил в Таллине.
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