Москвина рассказала, над чем Бойкова и Козловский работали с Морозовым

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о сотрудничестве своих подопечных, спортивной пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, с тренером и хореографом Николаем Морозовым.

«Изначально идея принадлежала мне. Мы целенаправленно искали тренера по танцам, который поставил бы ребятам короткую программу и поработал бы над выразительностью шаговых перестроений. То есть над второй оценкой. Этим специалистом оказался Морозов. Он поставил программу, да и в целом Саше и Диме понравилось работать в Новогорске. В Питере они большей частью катаются с юниорами, а там был более взрослый и интересный коллектив спортсменов», — сказала Москвина в интервью RT.

Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2022, который проходил в Таллине.

Ранее Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ.