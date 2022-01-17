Москвина рассказала, над чем Бойкова и Козловский работали с Морозовым

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о сотрудничестве своих подопечных, спортивной пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, с тренером и хореографом Николаем Морозовым.
Москвина рассказала, над чем Бойкова и Козловский работали с Морозовым
  • РИА Новости

«Изначально идея принадлежала мне. Мы целенаправленно искали тренера по танцам, который поставил бы ребятам короткую программу и поработал бы над выразительностью шаговых перестроений. То есть над второй оценкой. Этим специалистом оказался Морозов. Он поставил программу, да и в целом Саше и Диме понравилось работать в Новогорске. В Питере они большей частью катаются с юниорами, а там был более взрослый и интересный коллектив спортсменов», — сказала Москвина в интервью RT.

Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2022, который проходил в Таллине.

Ранее Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ.

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