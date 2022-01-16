Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала результаты россиян на чемпионате Европы, который проходил в Таллине.

«Результаты российских фигуристов на чемпионате Европы — это большой успех. В этом году многое ждали и от мальчиков, которые своими результатами показывают, что мы готовы забирать максимум. Это не может не радовать нашу страну», — цитирует Волосожар «Чемпионат».

На чемпионате Европы в соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Камила Валиева. Второе место заняла её соотечественница Анна Щербакова, а третьей стала Александра Трусова.

В мужском одиночном катании победу одержал россиянин Марк Кондратюк.

В танцевальных дуэтах победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.

У спортивных пар лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямом, вторыми — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронзу завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Тарасова выразила мнение, что небинарный фигурист Ледюк станет угрозой олимпийскому движению.