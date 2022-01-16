Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала результаты россиян на чемпионате Европы, который проходил в Таллине.
Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ
  • РИА Новости

«Результаты российских фигуристов на чемпионате Европы — это большой успех. В этом году многое ждали и от мальчиков, которые своими результатами показывают, что мы готовы забирать максимум. Это не может не радовать нашу страну», — цитирует Волосожар «Чемпионат».

На чемпионате Европы в соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Камила Валиева. Второе место заняла её соотечественница Анна Щербакова, а третьей стала Александра Трусова.

В мужском одиночном катании победу одержал россиянин Марк Кондратюк.

В танцевальных дуэтах победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.

У спортивных пар лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямом, вторыми — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронзу завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Тарасова выразила мнение, что небинарный фигурист Ледюк станет угрозой олимпийскому движению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить