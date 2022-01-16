Тарасова не считает, что небинарный фигурист Ледюк станет угрозой олимпийскому движению

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

«Люди разные бывают, он человек и таким родился. Подобные люди хотят показать, что также имеют право заниматься олимпизмом. Мы не должны быть против. Один человек не станет угрозой для всего олимпийского движения. Перекреститесь. Я считаю, что каждый, кто рождён на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Ранее сообщалось, что федерация фигурного катания США поддержала Ледюка.