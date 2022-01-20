Вайцеховская: правильно, что шанс получил Мозалёв, а не Семененко

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию вошёл Андрей Мозалёв, а не Евгений Семененко.

«Третий номер сборной — это в данной ситуации некий аванс, и, наверное, правильно, что его получил Мозалёв, а не Семененко. Для последнего точно таким авансом был прошлогодний чемпионат мира. Просто тогда казалось, что Евгений просто не использовал в Стокгольме полученный шанс, но теперь уж точно закрепится в сборной на годы вперёд. Но получилось, что двумя выступлениями подряд его выбил из обоймы Мозалёв. И если брать за основу чисто спортивный принцип, здесь вообще не должно быть никаких обсуждений. Важно ли это для олимпийской команды? С точки зрения общего результата, думаю, нет: когда дело доходит до соперничества за медали, о третьих номерах обычно мало кто вспоминает в принципе. Но я бы сказала, что шанс поехать с учеником в Пекин важен прежде всего для Кирилла Давыденко: для молодого тренера олимпийский опыт неоценим даже в том случае, когда спортсмен проигрывает», — заявила Вайцеховская.

Она также пояснила, в каких случаях именно федерация должна выбирать третий номер команды.

«Здравый смысл здесь вообще диктует иное. А именно, что формулировка «на усмотрение федерации», которую часто употребляют применительно к третьим вакансиям, должна иметь место только в одном случае: если по каким-то причинам под форс-мажорные обстоятельства угодил признанный лидер. Как, например, Синицина и Кацалапов, снявшиеся в Санкт-Петербурге с произвольного танца из-за травмы. Или Евгения Медведева — на ЧР-2017. Во всех остальных случаях пересмотр позиций оборачивается только тем, что федерация начинает терять доверие тех, кто работает на результат», — добавила Вайцеховская.

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