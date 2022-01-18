Иной сценарий: почему российским фигуристам нужно быть готовыми к судейским фокусам на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова были на голову выше соперниц на завершившемся в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию, однако это не гарантирует успешного выступления на Олимпийских играх. В случае выигрыша командного турнира арбитры могут начать гораздо строже относиться к их недочётам, чтобы не допустить тотального доминирования россиянок. Та же участь может постичь и спортивные пары, которым предстоит соревноваться с хозяевами турнира.

Предстоящие битвы фигуристов за место в командном турнире так сильно захватили болельщиков и близкую к этому вида спорта публику, что самое время отвлечься и попробовать заглянуть немного дальше, во вторую половину февраля, когда в индивидуальных финалах начнут состязаться представители двух наиболее амбициозных в российском исполнении дисциплин — женского одиночного и парного катания. А заглянув, задать себе вопрос: может ли в Пекине получиться так, что в этих двух видах российские атлеты захватят весь пьедестал, и если да, то чем придётся за это платить?

Если быть реалистом, следует, конечно же, несколько умерить аппетиты и вспомнить, что именно в парном катании, заключительном виде всей олимпийской фигурнокатательной программы, страна-хозяйка намерена бороться за золотую медаль. Будут ли в этом помогать Китаю судьи? Опыт наиболее успешных для страны видов спорта (в частности — прыжков в воду и спортивной гимнастики) говорит о том, что работать с судьями в Поднебесной умеют превосходно. И что страна сделает всё возможное для того, чтобы её спортсменов никто в этом отношении не обижал.

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Означает ли сказанное, что с золотом в парном катании следует попрощаться уже сейчас? Совершенно нет. От ошибок, в том числе и грубых, не застрахован никто — лишний раз все мы убедились в этом в ходе чемпионата Европы, тем более что уровень стресса на Играх будет не в пример выше.

Женское одиночное — иная история. Цель Этери Тутберидзе, под руководством которой сейчас работают все три сильнейшие российские одиночницы, ни много ни мало весь олимпийский пьедестал. На первый взгляд задача не представляется невыполнимой: если Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова приедут в Пекин на пике готовности, соперничать с ними будет почти нереально. Недавний женский турнир чемпионата Европы показал, что россиянки не оставляют соперницам шансов даже не в самом лучшем своём состоянии. Но в Пекине всё может пойти по несколько иному сценарию —объясню почему.

Во-первых, очень велика вероятность того, что Россия откроет Олимпиаду победой в командном турнире. Это будет означать, что все сильнейшие фигуристы страны начнут свои личные соревнования уже в ранге чемпионов. В подобных ситуациях на Олимпиадах нередко возникают закулисные разговоры о том, что «нужно делиться». Более того, в этом так или иначе бывают заинтересованы очень многие стороны.

Ни для кого не секрет, например, что основные спонсоры ISU — это японцы. Не исключено, что в Пекине золото у Юдзуру Ханю отнимет трёхкратный чемпион мира Нейтан Чен. И что прикажете делать японской стороне (да и Международному союзу конькобежцев тоже)? Мириться с тем, что пьедестал в женском катании намерена захватить Россия? Разумеется, делать этого никто не станет. И где гарантия, что к той же Валиевой судьи не отнесутся предельно строго, посчитав, что свою золотую медаль (пусть и в команде) спортсменка уже получила?

Хотя чемпионат Европы в Таллине и принёс самой талантливой из российских одиночниц первую взрослую континентальную победу, с учётом близости Олимпиады он пошёл скорее в минус спортсменке, нежели в плюс. Во-первых, все увидели, что Камила может грубо ошибаться, а значит, с ней можно соперничать. Встала же вровень с будущей чемпионкой в произвольной программе Анна Щербакова со своим единственным четверным прыжком, к качеству которого в любой момент можно придраться.

Во-вторых, произвольная постановка Валиевой очень коварна. Если во время проката случается падение (а в Таллине оно имело место), фигуристка тут же выпадает из музыкального ритма, начинает кататься, как иногда говорят, «поперёк музыки», а «Болеро» таких штучек не прощает. Судьи могут простить, но с таким же успехом могут и наказать.

Подобная опасность, кстати, прослеживалась в олимпийском «Дон Кихоте» Алины Загитовой: музыка Минкуса требовала идеального попадания в акценты. Хотя Алине в Пхёнчхане было проще по чисто технической причине: все прыжки стояли у неё во второй половине программы, поэтому единственная незначительная ошибка в прокате (фигуристка не сумела выполнить каскад «лутц — риттбергер» в запланированном месте и перенесла его в самый конец выступления) на общее музыкальное впечатление не повлияла.

В Таллине Валиеву судили максимально лояльно, как и Щербакову с Трусовой. Но никакой гарантии, что так же будут судить в Пекине, у российской стороны нет.

Сколь велики могут оказаться олимпийские шансы Трусовой? Теоретически со своим набором прыжков Саша способна опередить кого угодно, а уж тем более — быть гораздо более конкурентоспособной, нежели Щербакова. Но здесь, пожалуй, кроется одна из самых больших загадок предстоящих Игр, и вовсе не потому, что Русская Ракета во что бы то ни стало жаждет исполнить в одной программе минимум четыре четверных прыжка. Для подобного контента программа спортсменки не слишком удачно скомпонована: после четверных флипа и сальхова Трусовой хорошо бы перевести дух и хоть немножечко отдохнуть, но следом стоит каскад с акселем и ещё один четверной — тулуп. В Таллине этот прыжок спортсменке не удался, причём, похоже, как раз по причине усталости — чтобы не упасть на приземлении, не хватило высоты.

Для подобной расстановки прыжков нужно быть в идеальной форме (в том числе это касается и веса), но на чемпионате Европы Саша выглядела тяжеловато. Да и вообще тренировочные прокаты убеждали зрителей в том, что форма всех трёх российских девушек незначительно, но заметно пошла на убыль. Если это так, тренерам придётся бросить все силы на то, чтобы остановить процесс и вернуть кондиции к Пекину. Сделать это будет непросто.

С другой стороны, Валиева в любом состоянии остаётся главным (чтобы не сказать безоговорочным) фаворитом Игр. Ведь максимум, на что могут рассчитывать все её соперницы, включая соотечественниц, — быть готовыми использовать свой шанс, если Камила им таковой предоставит. Для неё же главное — даже не соревноваться, не смотреть по сторонам. А просто сделать то, что она умеет.