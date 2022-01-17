Слуцкая не исключила, что Валиева может стать двукратной олимпийской чемпионкой

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллине.

«Мне очень понравился прошедший чемпионат Европы. Он был интересным, и было очень приятно вновь видеть наших спортсменов, забравших всё золото! Неожиданно яркая победа Марка Кондратюка. Браво! Горжусь. Кроме того, было очень приятно услышать имя Светланы Соколовской. Когда-то мы работали на одном льду. Россия непобедима в женском одиночном катании, и мы доказываем это несколько лет подряд! Но, к сожалению, даже лидеру не удалось откатать две программы чисто… Мне очень импонирует Камила Валиева. Несмотря на её некоторые, я считаю, нелепые ошибки, она бесспорный лидер! Очень красивое катание и программа. Надеюсь, что в Пекине она покажет высший класс и, может, даже станет двукратной олимпийской чемпионкой», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Навка восхитилась выступлением российских фигуристов на чемпионате Европы.