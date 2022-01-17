Навка восхитилась выступлением российских фигуристов на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Как символично. Вчера был день фигурного катания и триумф наших фигуристов на чемпионате Европы! Мы забрали всё золото и дважды заняли весь пьедестал чемпионата Европы», — написала Навка в своём Instagram.

Она также выразила слова благодарности всему тренерскому штабу фигуристов за колоссальную работу.

Напомним, что на чемпионате Европы российские спортсмены выиграли девять медалей, а также четыре золота из четырёх возможных.

Ранее Вайцеховская назвала Щербакову спортсменом турнира на чемпионате Европы.