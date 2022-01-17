Навка восхитилась выступлением российских фигуристов на чемпионате Европы
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- © Sergei Stepanov
«Как символично. Вчера был день фигурного катания и триумф наших фигуристов на чемпионате Европы! Мы забрали всё золото и дважды заняли весь пьедестал чемпионата Европы», — написала Навка в своём Instagram.
Она также выразила слова благодарности всему тренерскому штабу фигуристов за колоссальную работу.
Напомним, что на чемпионате Европы российские спортсмены выиграли девять медалей, а также четыре золота из четырёх возможных.
Ранее Вайцеховская назвала Щербакову спортсменом турнира на чемпионате Европы.