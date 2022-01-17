Вайцеховская назвала Щербакову спортсменом турнира на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Спортсмен турнира — конечно же, Анна Щербакова. Она безоговорочно побеждает во всех категориях катания среди женщин, пар, танцев и мужчин в главной спортивной номинации «Воля к победе», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Он также добавила, что в номинации тренер чемпионата Европы побеждает Светлана Соколовская, которая привела Марка Кондратюка к победе в мужских соревнованиях.

По мнению Вайцеховской, приз за лучшую хореографию достаётся Ирине Жук, поставившей программу для Александры Степановой и Ивана Букина. Она отметила, что в категории за лучший дебют турнира побеждают Марк Кондратюк и Камила Валиева.

«Приз зрительских симпатий («Нас никому не сбить с пути!») получает Саша Трусова», — добавила Вайцеховская.

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