Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова тремя словами подвела итоги женского турнира на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

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© Sergei Stepanov

«Колоссально, шедеврально, грандиозно! Браво тренерам, которые подготовили наших золотых девочек!» — написала Тарасова в своём Instagram. Напомним, что турнир выиграла Камила Валиева, получив от судей 259,06 балла. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье. Ранее Новицкий оценил выступления Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы.