Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ
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«Колоссально, шедеврально, грандиозно! Браво тренерам, которые подготовили наших золотых девочек!» — написала Тарасова в своём Instagram.
Напомним, что турнир выиграла Камила Валиева, получив от судей 259,06 балла. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.
Ранее Новицкий оценил выступления Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы.