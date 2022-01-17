Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова тремя словами подвела итоги женского турнира на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ
  • globallookpress.com
  • © Sergei Stepanov

«Колоссально, шедеврально, грандиозно! Браво тренерам, которые подготовили наших золотых девочек!» — написала Тарасова в своём Instagram.

Напомним, что турнир выиграла Камила Валиева, получив от судей 259,06 балла. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.

Ранее Новицкий оценил выступления Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы.

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