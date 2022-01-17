Новицкий оценил выступления Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о выступлениях Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Аня уже не первый старт показывает, что она девушка с очень крепким характером и в самые ответственные моменты умеет очень здорово собираться. Поэтому от Щербаковой этого стоит ожидать на Олимпийских играх», — заявил Новицкий в интервью RT.

Он также высказался о выступлении Александры Трусовой на чемпионате Европы.

«Нельзя забывать, что у Трусовой этот сезон не самый простой. Не обошлось без травм. Если мы вспомним прошлый год, то были переходы от одного тренера к другому. Все эти перемещения туда-сюда... Мне кажется, она себя до сих пор ещё ищет. И собрать все четверные прыжки тоже непросто. Но уверен, у Саши всё ещё впереди и ей всё по зубам, потому что характер у фигуристки тоже будь здоров», — добавил Новицкий.

Ранее Новицкий заявил, что Валиева даже с ошибками выглядит недосягаемой для соперниц.