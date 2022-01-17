Новицкий оценил выступления Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы

Короткая ссылка
Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о выступлениях Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Новицкий оценил выступления Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Аня уже не первый старт показывает, что она девушка с очень крепким характером и в самые ответственные моменты умеет очень здорово собираться. Поэтому от Щербаковой этого стоит ожидать на Олимпийских играх», — заявил Новицкий в интервью RT.

Он также высказался о выступлении Александры Трусовой на чемпионате Европы.

«Нельзя забывать, что у Трусовой этот сезон не самый простой. Не обошлось без травм. Если мы вспомним прошлый год, то были переходы от одного тренера к другому. Все эти перемещения туда-сюда... Мне кажется, она себя до сих пор ещё ищет. И собрать все четверные прыжки тоже непросто. Но уверен, у Саши всё ещё впереди и ей всё по зубам, потому что характер у фигуристки тоже будь здоров», — добавил Новицкий.

Ранее Новицкий заявил, что Валиева даже с ошибками выглядит недосягаемой для соперниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить