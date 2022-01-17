«Камила умеет заворожить зал»: Новицкий — о программах Валиевой, шансах Щербаковой и характере Трусовой

Камила Валиева умеет так заворожить зал, что зрители проживают программы вместе с ней. Такое мнение в интервью RT высказал чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий. По его словам, даже с небольшими ошибками фигуристка выглядит недосягаемой для соперниц. Анна Щербакова демонстрирует уникальную способность собираться в нужный момент, и у неё больше шансов побороться за медали ОИ, чем у Елизаветы Туктамышевой, полагает специалист. По его оценке, у Александры Трусовой ещё есть время, чтобы доработать все свои четверные прыжки.

— У Камилы Валиевой все привыкли видеть идеальное катание. Однако на чемпионате Европы в произвольной программе она допустила ряд ошибок. Как думаете, с чем это связано?

— Нужно учитывать, что Камила всё-таки выступала последней. Плюс, возможно, сказалось относительно небольшое количество соревнований такого уровня в карьере спортсменки. Где-то перенервничала, где-то чего-то не хватило. Тем не менее и короткая, и произвольная, пусть и с ошибками, смотрятся очень эффектно. Камила выглядит недосягаемой для соперниц.

— Не совсем чистый прокат произвольной программы может сказаться на психологическом состоянии фигуристки?

— Не думаю, что это должно сказаться. В конце концов, она тоже живой человек, а не робот. Столько стартов провела и в том году, и в этом. И в общем выступала довольно-таки безошибочно.

Также по теме Победа Валиевой, подвиг Щербаковой и падения Трусовой: как россиянки заняли весь пьедестал почёта на ЧЕ Камила Валиева одержала уверенную победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Она исполнила три четверных прыжка, но...

— Идеальный прокат продемонстрировала в нужный момент Анна Щербакова. Возможно его повторение на Олимпийских играх?

— Вполне возможно. Аня уже не первый старт показывает, что она девушка с очень крепким характером и в самые ответственные моменты умеет очень здорово собираться. Поэтому от Щербаковой этого стоит ожидать на Олимпийских играх.

— Трусову возможно убедить не делать пять четверных?

— Нельзя забывать, что у Трусовой этот сезон не самый простой. Не обошлось без травм. Если мы вспомним прошлый год, то были переходы от одного тренера к другому. Все эти перемещения туда-сюда... Мне кажется, она себя до сих пор ещё ищет. И собрать все четверные прыжки тоже непросто. Но уверен, у Саши всё ещё впереди и ей всё по зубам, потому что характер у фигуристки тоже будь здоров.

— За оставшееся до Олимпиады время реально собрать прыжки?

— Если бы мы разговаривали лет 15—20 назад, когда фигуристы только начали исполнять четверные, то многие бы сказали, что это невозможно. Но мы видели, что раньше демонстрировала Саша Трусова. Поэтому почему бы и нет? Мне кажется, ей всё по силам, если она поставила перед собой такую цель.

— Какая из трёх произвольных программ российских девушек вам больше всего нравится?

— В данном сезоне, да ещё и в прошлом мне больше нравились композиции Камилы. Она как-то совершенно невероятно умеет заворожить зал. Зрители проживают программу вместе с ней. И это, конечно, очень цепляет.

— Есть ли ещё шансы у Елизаветы Туктамышевой поехать в Пекин? Или чемпионат Европы снял вопросы о том, кто будет представлять Россию на Играх в женском одиночном катании?

— Сложно сказать, какое решение будет принято Федерацией фигурного катания на коньках России. Ни для кого не секрет, многие предлагали очную ставку между Щербаковой и Туктамышевой, чтобы понять, кто из них лучше и кого отправить на Олимпиаду. По итогам чемпионата России незаслуженные места были и у одной, и у второй спортсменки. Лиза — прекрасная фигуристка. Тем не менее, мне кажется, у Щербаковой больше шансов на более высокий результат на Играх в Пекине.

— Весь пьедестал почёта на Олимпийских играх в женском одиночном катании — пока только мечта?

— Серьёзную конкуренцию российским девушкам составят японки. Будет очень тяжело занять весь пьедестал. Для этого всем троим нужно показывать безупречное катание, идеальное выполнение элементов. Это нереально сложно.

Также на russian.rt.com «У Щербаковой мужской характер»: в России восхитились триумфом фигуристок на чемпионате Европы

— Расслабляться рано.

— Да. Расслабляться можно будет после чемпионата мира. А пока нужно ещё немного подсобраться и потерпеть.

— Перед Олимпийскими играми, исходя из увиденного на чемпионате Европы, стоит ли девочкам что-то менять в программах?

— До начала соревнований в Пекине осталось не так много времени. Существует определённый риск. Даже если тренеры успеют внести изменения, не факт, что это окажется здорово и спортсменки успеют вкатать новые элементы.

— Дополнительная нагрузка на девушек, да и на всех остальных фигуристов — командный турнир. Как в данном случае грамотно поступить федерации, кого заявлять?

— С моей точки зрения, в командном турнире как раз стоило бы сделать замену после короткой программы, чтобы выступили двое. У девочек точно нужно попробовать. Тем более что есть из чего выбирать. У нас очень неплохой резерв.