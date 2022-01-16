«У Щербаковой мужской характер»: в России восхитились триумфом фигуристок на чемпионате Европы

Эксперты фигурного катания оценили успех российских фигуристок, занявших три первых места на чемпионате Европы в Таллине. Илья Авербух заявил, что Анна Щербакова после завоевания серебряной медали должна участвовать в Олимпийских играх в Пекине. Бетина Попова считает, что одержавшая победу Камила Валиева сможет ещё прибавить к следующему турниру. Александр Жулин ждёт, что Александра Трусова сможет в будущем исполнить пять четверных прыжков.

Женские соревнования на чемпионате Европы по фигурному катанию завершились триумфом российских спортсменок. Камила Валиева выиграла свой первый крупный взрослый турнир, несмотря на падение с тройного акселя. Анна Щербакова смогла благодаря безупречно исполненной произвольной программе подняться на второе место. Александра Трусова из-за двух падений стала третьей.

Вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух был с самого начала уверен в том, что российские фигуристки займут весь пьедестал почёта. Особенно он выделил занявшую второе место Щербакову, так как она смогла вовремя вернуться на свой высокий уровень.

«В том, что все три девушки будут на пьедестале, сомнений никаких не было. Это абсолютно закономерный результат. Больше всего хочется отметить Анну Щербакову, которая показала чистое выступление, прекрасно исполнила четверной флип и вернулась в свою форму. Аня сняла все вопросы по своему участию в Олимпийских играх. Она большая молодец. У Щербаковой была более сбалансированная программа, чем у Трусовой. Вращения, дорожки шагов, каскады были исполнены блестяще», — сказал Авербух RT.

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Он добавил, что его не удивила итоговая победа Валиевой, так как 15-летняя фигуристка заранее была нацелена на золото. Отдельно он прокомментировал не слишком удачное выступление Трусовой и нашёл в нём свои плюсы.

«Первое золото чемпионата Европы у Камилы Валиевой. Она была главным фаворитом и подтвердила это. С художественной точки зрения у неё лучшая произвольная программа. Это программа-совершенство. Саша Трусова шла на максимум, но не всё получилось. Всё-таки мы увидели два замечательных четверных прыжка в её исполнении. Это была главная репетиция перед Олимпийскими играми. Для меня лично тройка участников уже определена», — отметил хореограф.

Авербух также посоветовал Трусовой немного облегчить свою произвольную программу. При этом он указал на то, что у спортсменки пока нет других таких же сильных сторон, как четверные прыжки.

«Тренеру, конечно, виднее. Этери Тутберидзе — большой стратег, и я уверен, что решение будет принято. На Олимпийских играх, возможно, есть смысл чуть облегчить контент, но для Саши четверные прыжки — это её козырные карты. Без них ей сложнее бороться, так как в других компонентах она уступает своим соперницам. Это не просто её бравада и погоня за пятью прыжками, это её способ соревноваться», — считает специалист.

Чемпионка зимней Универсиады Бетина Попова подчёркивает, что из падения Валиевой не стоит делать трагедии. Она назвала европейское первенство репетицией перед Олимпийскими играми в Пекине, к которым ученица Тутберидзе должна будет подойти в лучшей форме.

«Для наших девчонок этот чемпионат Европы был скорее проверкой для самих себя. Не думаю, что Камила сильно расстроена из-за своей ошибки. Это была возможность перед Олимпиадой посмотреть в соревновательной атмосфере, где и какие есть недочёты, где нужно что-то исправить. Да, это была не совсем та Камила, которую мы привыкли видеть, но я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Задел в короткой программе помог ей выиграть. Думаю, что к Олимпиаде она всё исправит», — сказала бывшая спортсменка RT.

Попова выделила умение Щербаковой собраться в нужный момент и выдать образцовый прокат. По её словам, никто, кроме серебряной призёрки чемпионата Европы, так делать больше не может.

«У Ани самый спортивный характер, который можно встретить у фигуристов в последние годы. Она невероятная девочка, которая умеет собираться в любых ситуациях и выбираться из любых положений. Сегодня она выдала невероятный прокат по энергетике и уверенности в себе. Своим стержнем Щербакова просто вынесла всех», — уверена специалистка.

Комментируя выступление Трусовой, Попова добавила, что она вряд ли откажется от своих грандиозных планов исполнить пять четверных прыжков в одной программе. По словам бывшей фигуристки, для Александры это имеет большое значение.

«Сейчас Саше не хватает сил на пять четверных прыжков, но когда-нибудь ей хватит. На контрольных прокатах она показывала полную программу. Для всех спортсменов важны медали и места, но есть и кое-что главнее. Саша ставит перед собой определённую планку, и пока она её не возьмёт, она не успокоится. Это тоже проявление спортивного характера», — отметила Попова.

Также она сказала, что сейчас альтернативы трём призёркам чемпионата Европы в сборной России нет. При этом посоветовала тренерскому штабу заявить двух спортсменок на олимпийский командный турнир, чтобы они смогли выдержать все соревнования.

«Эта тройка — Валиева, Щербакова, Трусова — показала сейчас достойное и сильное катание. У всех бывают ошибки, со всеми это случается, но у них самый сложный технический набор в мире. Так что думаю, что эта тройка так и останется нетронутой перед Олимпиадой. Я бы лично разбила девчонок для командного турнира на Олимпиаде, потому что они всё-таки молодые. Им нужно дать возможность отдохнуть. Катать четыре программы на таком серьёзном турнире очень сложно», — заключила Попова.

Известный тренер Александр Жулин, чьи ученики Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в Таллине, высоко оценил победу Валиевой, но больше уделил внимания выступлению Щербаковой. Он был особенно рад тому, что спортсменка справилась с давлением после короткой программы.

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«У меня есть ощущение, что Валиева была немножко уставшей, но к Олимпиаде она подойдёт во всей красе. При этом ей и так всего хватило для победы, Валиева — это явление в фигурном катании. Сегодня я безумно рад за Аню Щербакову. На неё вылилось столько хейта после короткой программы. У нас любят просто уничтожить человека за один неудачный прокат. Сегодня она каталась чистейше и показала, что она неспроста чемпионка мира. У неё мужской характер, она настоящий лидер и чемпион. Я ей желаю только всего самого хорошего, потому что Аня — это монстр в хорошем смысле», — заявил специалист в беседе с RT.

Он также рассказал о своём отношении к тому, как пытается выстроить свои программы Трусова. Он предположил, что когда-нибудь ей всё-таки удастся показать прокат с четверными прыжками без ошибок.

«Саша, как мне кажется, всё решает сама, и в этом её сила, вся её соль. Она не была бы Трусовой, если бы не пробовала свои прыжки. А вы можете себе представить, если она их все соберёт?» — задался вопросом Жулин.