Золотой дебют: Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Россиянин Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Он выиграл произвольную программу и набрал в сумме 286,56 балла, показав четвёртый результат в мире в нынешнем сезоне. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль, бронзу завоевал латвиец Денис Васильев. Андрей Мозалёв и Евгений Семененко из-за многочисленных ошибок выпали из призовой тройки.

Перед началом чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине вряд ли можно было предположить, что за полностью российский пьедестал будут бороться не только девушки и пары, но и мужчины. Особенно в это было трудно поверить, когда с соревнований вынужденно снялся Михаил Коляда — при всей своей нестабильности самый результативный одиночник континента в этом сезоне. Не будь у вице-чемпиона страны травмы, он бы однозначно претендовал на медаль.

Но итоги короткой программы приятно удивили российских болельщиков. Три первых места достались Андрею Мозалёву, Марку Кондратюку и Евгению Семененко. Каждому из них сейчас 18 лет, и они не застали времена, когда отечественные фигуристы разыгрывали медали ЧЕ только между собой. В последний раз это удавалось Алексею Ягудину, Евгению Плющенко и Алексею Урманову в 1999 году.

В результатах россиян в первый день чемпионата Европы стоило выделить два момента, имевших большое значение перед произвольной программой. Во-первых, однозначного лидера в своей компании они так и не определили. Разрыв между Мозалёвым и Семененко составил всего 0,72 балла — с нынешней судейской системой такой плотной борьбы на чемпионатах Европы ещё ни разу не было. Кондратюк же опередил Семененко на две сотые балла.

Во-вторых, все трое обеспечили себе вполне приличный отрыв от четвёртого места, которое занял грузин Морис Квителашвили, в прошлом тоже выступавший за Россию. Ученик Этери Тутберидзе проиграл всем больше шести баллов, оставив небольшой задел для бывших соотечественников.

Однако по ходу произвольной программы выяснилось, что основной угрозой для российского подиума был не Квителашвили, а итальянец Даниэль Грассль. Он мог похвастаться самым широким набором сложных прыжков, с которыми можно претендовать на многое, если все их чисто исполнить. Собрать прокат в единое целое ему раньше не удавалось, но в Таллине Грассль совершил личный прорыв. Четверные лутц, флип и риттбергер в каскаде принесли ему 274,48 балла по итогам двух дней. Почти такую же солидную сумму набрал латвиец Денис Васильев — его результат составил 272,08 очка.

Обе эти оценки превышали официальные личные рекорды всех трёх россиян, так что для того, чтобы увезти из Таллина медаль, а с ней и гарантированную путёвку на Олимпийские игры в Пекине, нужно было тоже показывать что-то запредельное. Первым это попытался сделать Семененко со своей программой под музыку из «Мастера и Маргариты».

Ученик Алексея Мишина немного переработал начало и усложнил стартовый каскад с четверным тулупом, что было хорошим знаком — на чемпионате России у Семененко не было такого элемента из-за падения. Но затем фигурист вдруг завалил сальхов, сделав только два оборота. Прокат моментально рассыпался — далее последовали небрежный четверной тулуп и недокрут на тройном акселе. Семененко так и не удалось взять себя в руки до конца программы. Он получил скромные 160,96 балла за выступление и с суммарными 260,00 расположился вслед за Васильевым на промежуточном третьем месте.

Следующим на лёд вышел Кондратюк с совершенно противоположной по своему настроению и содержанию программой на мелодии из мюзикла «Иисус Христос — Суперзвезда». Непохожей она оказалась и по своему качеству. Ученик Светланы Соколовской заметно волновался, когда заходил на стартовый четверной тулуп и два тройных акселя, но справился с каждым из них.

При этом для Кондратюка гораздо более важным было исполнить два четверных сальхова во второй половине программы, которые и создают основу для её достаточно высокой базовой стоимости. Вновь было заметно, как тяжело ему даются эти прыжки, но чемпион России не дрогнул и записал их себе в актив. Хотя он немного уступил Грасслю в технической оценке, судьи вознаградили его самыми щедрыми за карьеру компонентами. Кондратюк набрал в сумме 286,56 балла — лучше в этом сезоне выступали только американцы Нейтан Чен и Винсент Чжоу, а также японец Сёма Уно.

Сборной России досталась ещё одна золотая медаль чемпионата Европы в Таллине, но её конкретный обладатель пока ещё не был известен. Последнее слово оставалось за Мозалёвым, который начал выступление с каскада четверной тулуп — тройной тулуп, но затем его постигла та же участь, что и Семененко.

Одна ошибка на сальхове спровоцировала череду новых помарок и небрежностей, из-за которых рассчитывать на медаль стало невозможным. Самым обидным для Мозалёва было то, что ему засчитали тот сальхов как тройной с недокрутом. Повторять этот прыжок он больше не мог, но на автомате закрыл им свой последний каскад, что оставило его без лишних баллов.

Итоговая сумма ученика Кирилла Давыденко составила 265,69 балла. Он занял обидное четвёртое место, уступив Кондратюку, Грасслю и Васильеву. Но при этом 18-летний фигурист вновь, как и на чемпионате России, обошёл Семененко. Уступив в борьбе за медаль европейского первенства, Мозалёв по крайней мере подтвердил своё право на олимпийскую путёвку.