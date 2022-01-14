Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию 2022 года
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Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48).
Бронзовую медаль завоевал Денис Васильев (272,08) из Латвии.
Далее места распределись следующим образом: россиянин Андрей Мозалёв (265,69), его соотечественник Евгений Семененко (260,00), Морис Квителашвили (253,91) из Грузии и француз Кевин Аймоз (252,21).
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы.