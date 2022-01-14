Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию 2022 года

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Россиянин Марк Кондратюк завоевал золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине. Российский фигурист получил от судей по сумме двух программ 286,56 балла.
Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию 2022 года
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48).

Бронзовую медаль завоевал Денис Васильев (272,08) из Латвии.

Далее места распределись следующим образом: россиянин Андрей Мозалёв (265,69), его соотечественник Евгений Семененко (260,00), Морис Квителашвили (253,91) из Грузии и француз Кевин Аймоз (252,21).

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы. 

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