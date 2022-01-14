Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию 2022 года

Россиянин Марк Кондратюк завоевал золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине. Российский фигурист получил от судей по сумме двух программ 286,56 балла.

AFP

© Daniel MIHAILESCU

Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48). Бронзовую медаль завоевал Денис Васильев (272,08) из Латвии. Далее места распределись следующим образом: россиянин Андрей Мозалёв (265,69), его соотечественник Евгений Семененко (260,00), Морис Квителашвили (253,91) из Грузии и француз Кевин Аймоз (252,21). Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы.