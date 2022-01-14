Тарасова назвала главных конкурентов Синициной и Кацалапова в сборной

Заслуженный тренер Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Обычно Синицина и Кацалапов имеют больший отрыв от Букина и Степановой. Однако Ваня очень хорошо катался. Это отметили арбитры. Всего один балл отрыва. По-моему, спортсмены и тренеры довольны», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Витория Синицина и Никита Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине. За свой прокат россияне получили 87,89 балла. Это лучший результат пары в сезоне и первое место по итогам ритм-танца.

Второе место у другой российской пары — Александры Степановой и Ивана Букина (86,45). Третье место — у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).

Ранее тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).