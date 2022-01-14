Жулин заявил, что остался доволен выступлением Синициной и Кацалапова в ритм-танце

Тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Очень рад первому месту после короткой программы, доволен прокатом. Всё получилось, что хотели. Соревнования хорошие. Россияне доминируют», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине. За свой прокат россияне получили 87,89. Это лучший результат пары в сезоне и первое место по итогам ритм-танца.

Второе место у другой российской пары — Александры Степановой и Ивана Букина (86,45). Третье место — у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин установили личный рекорд в ритм-танце на ЧЕ.