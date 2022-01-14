Семененко не знает, заслуживает ли выступать на Олимпиаде

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Россиянин Евгений Семененко высказался о пятом месте на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
Семененко не знает, заслуживает ли выступать на Олимпиаде
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  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«Все тут думают об Играх в Пекине. Не знаю, наработал или нет на Олимпиаду, но все силы отдал. С короткой программой справился, а с произвольной — нет», — цитирует Семененко РИА Новости.

18-летний фигурист признался, что очень расстроен прокатом произвольной программы. Он пообещал провести работу над ошибками.

Семененко по сумме двух программ получил от судей 260,00 балла.

Россиянин Марк Кондратюк завоевал золотые медали чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — Денис Васильев (272,08) из Латвии.

Ранее сообщалось, что Семененко не справился с контентом в произвольной программе ЧЕ.

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