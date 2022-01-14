Семененко не справился с контентом в произвольной программе ЧЕ

Россиянин Евгений Семененко исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга не справился с контентом: если первый квад-тулуп был спасён, то вместо следующего за ним сальхова была «бабочка», затем был очень неуверенный сольный четверной тулуп.

Россиянин получил от судей 160,96 балла, в сумме — 260,00 балла. Пока он занимает третье место.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы.