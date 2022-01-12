Вне конкуренции: Мозалёв, Кондратюк и Семененко лидируют после короткой программы на ЧЕ в Таллине

Российские фигуристы заняли три первых места в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Андрей Мозалёв, заменивший травмированного Михаила Коляду, захватил лидерство с 99,76 балла. Этот результат стал четвёртым в мире в этом сезоне. Менее одного очка соотечественнику уступили чемпион страны Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

Травма Михаила Коляды оставила чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине без номинального главного фаворита. Ученик Алексея Мишина был лидером европейского сезона в мужском катании и занимал в мире пятое место, уступая только американским и японским одиночникам. У него был шанс выступить на своём первом за три года континентальном первенстве и наконец-то завоевать титул, которого ещё не было в его коллекции.

Вместо Коляды в Эстонию приехал Андрей Мозалёв, и это позволило восстановить справедливость в отношении 18-летнего спортсмена. На последнем чемпионате России он стал бронзовым призёром и мог рассчитывать на место в команде по спортивному принципу, но в заявку вместо него вошёл Евгений Семененко, занявший тогда четвёртую строчку. Мозалёв, таким образом, снова получил шанс побороться за место в олимпийской сборной — чемпионат Европы должен окончательно определить, кто из россиян больше остальных достоин поездки в Пекин.

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Пока что путёвку на Игры не гарантировал себе ни один спортсмен, в том числе новый чемпион России Марк Кондратюк. С учётом того что Коляда должен восстановиться за неделю, а Мозалёв и Семененко приехали в Таллин сражаться как в последний раз, ученику Светланы Соколовской нужно было сохранять крайнюю степень бдительности, чтобы не растерять завоёванные за последний месяц позиции.

Именно Кондратюку выпало первым из россиян выступать с короткой программой на ледовой арене «Тондираба». Для него это был полноценный дебют за сборную — из предыдущих турниров под эгидой Международного союза конькобежцев у него был лишь один этап Гран-при в Сочи, на котором 18-летний спортсмен выступил неважно и стал лишь восьмым.

Кондратюк прекрасно справился с напряжением и произвёл настоящий фурор. Программу под саундтрек сериала «Великолепный век» он начал с прекрасного четверного тулупа, который у него чисто получался считаное количество раз за карьеру, и тройного акселя. Когда же фигуристу удалось сделать и каскад четверной сальхов — тройной тулуп, он не смог удержаться от того, чтобы эмоционально не выразить свой восторг. Это было как раз в духе его зажигательной и самобытной программы.

Судьи оказались под большим впечатлением, что подтверждала хотя бы техническая оценка — 56,59 балла. В этом сезоне только американец Нэйтан Чен прыгал и вращался в короткой программе лучше Кондратюка. Итоговый же результат чемпиона России составил 99,06 балла. Пока ученику Соколовской не хватает авторитета, чтобы набирать солидные компоненты, но и без них он сразу же оказался в пятёрке лучших фигуристов мира в этом сезоне.

Не менее впечатляюще выступил Семененко, открывавший заключительную группу участников. Свою готовность к конкуренции он показал блестящим каскадом из четверного и тройного тулупов, который был оценен в 16,55 балла — столько он не получал даже в Санкт-Петербурге, где был лидером после короткой программы. Ученик Мишина затем прекрасно исполнил и четверной сальхов, и тройной аксель.

Единственное, к чему придрались арбитры, — дорожка шагов, тянувшая на третий уровень сложности. При этом Семененко явно мог рассчитывать на более высокие компоненты за свою эмоциональную программу, чем Кондратюк. Определить, кто же из двух россиян выступил лучше, было очень сложно, но в итоге Семененко стал вторым, уступив лишь 0,02 балла соотечественнику.

Они продолжили лидировать вдвоём вплоть до выступления Мозалёва. Француз Кевин Аймоз не смог их подвинуть из-за падения на четверном сальхове, а латвиец Денис Васильев — из-за полного отсутствия четверных прыжков в своей программе. Хорошие шансы вырваться вперёд были у грузина Мориса Квителашвили, который тоже был безупречен в своём прокате, но судьи усмотрели у него недокрут на тройном акселе. Ученик Этери Тутберидзе заработал 92,76 балла и остался третьим.

Мозалёву таллинский лёд был прекрасно знаком — здесь два года назад он побеждал на юниорском чемпионате мира. Тогда он без четверных прыжков набрал в короткой программе 84,31 балла, и это до сих пор считался его личным рекордом.

Но, вернувшись в Эстонию, 18-летний фигурист просто смял своё предыдущее достижение. Блестящий прокат с таким же контентом, как у Семененко, позволил Мозалёву первенствовать с 99,76 балла — этот результат в сезоне превышали уже только три спортсмена. Он опередил Кондратюка по технике, а по компонентам уступил только Васильеву и Аймозу, которые обычно делают ставку именно на катание. Фигурист, который не должен был выступать на чемпионате Европы, оказался промежуточным лидером турнира.

Подвинуть россиян из первой тройки ещё мог итальянец Даниэль Грассль, у которого в арсенале имелся четверной лутц. С этим самым сложным прыжком, исполненным в этот день в «Тондирабе», спортсмен справился, но на других элементах он допускал помарки. В итоге Грассль стал пятым, и российские фигуристы заняли промежуточный подиум на чемпионате Европы впервые с 2001 года, когда то же самое сделали Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Александр Абт. 14 января у Мозалёва, Кондратюка и Семененко будет шанс вместе подняться на реальный пьедестал почёта, чего российские фигуристы не добивались 23 года.