Тройной аксель Ю Ён и компоненты Сакомото: кого стоит опасаться российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине

В странах, которые будут представлять на Олимпиаде в Пекине лидеры фигурного катания, завершились национальные первенства. Благодаря этому появилась возможность более предметно оценить, кто из соперниц россиянок сможет составить им конкуренцию. Судя по результатам соревнований, американки и канадки вряд ли готовы биться за медали, в то время как кореянка Ю Ён и весь состав сборной Японии при определённых условиях способны навязать борьбу российским спортсменкам.

Сезон в фигурном катании постепенно подходит к своей кульминации — зимним Олимпийским играм в Пекине. До старта командного турнира в столице Китая остаётся меньше четырёх недель, а ровно через месяц будут определены призёры среди мужчин. Болельщики продолжают гадать, по каким сценариям пройдут самые престижные соревнования, а в России традиционно особое внимание устремлено на женское одиночное катание — самый популярный вид программы в стране.

Во всех ведущих странах уже состоялись национальные первенства, по итогам которых определился круг будущих участников Олимпиады. В календаре ещё остаются чемпионат Европы и чемпионат четырёх континентов, но туда как раз не поедут многие из тех, кто собирается выступать в Пекине. Турниры в Таллине недосчитаются ряда звёзд из-за травм и неудобной логистики, и к тому же далеко не факт, что кому-то не придётся в последний момент сняться с состязаний из-за коронавируса.

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Уже известно, что ведущие фигуристки из США и Японии в Европу не полетят. Вместо них в Эстонии выступят спортсменки из второго состава сборной. Так что полного представления о раскладе сил предстоящие соревнования не дадут, и о том, на что способны основные соперницы россиянок, можно судить как раз по недавним отборочным стартам.

Состав сборной США на Олимпиаду определялся на прошлой неделе на чемпионате страны в Нэшвилле. Ещё до Нового года было известно, что на них не выступит действующая обладательница титула Бреди Теннелл. Весь сезон одна из лучших одиночниц, не владеющая элементами ультра-си, мучилась из-за травм и в итоге не смогла восстановиться.

Неудача постигла и самую опасную для россиянок американскую фигуристку Алису Лю. Она выступила на отборе с короткой программой, в которой упала с тройного акселя, а затем снялась из-за положительного теста на коронавирус. Её всё-таки включили в олимпийскую команду за самый сложный для американок контент, однако в этом сезоне она далеко не всегда демонстрирует его. Лю почти два года не пробует четверные прыжки и столько же времени прошло с её последнего успешного трикселя.

Кроме Лю в состав американской сборной вошли чемпионка Мэрайя Белл и серебряная призёрка Карен Чен, но их обеих трудно назвать реальными конкурентками российских спортсменок. Девушки не набрали и 220 баллов по сумме двух прокатов, что, с поправкой на домашнее судейство, не может считаться успешным результатом. Если Белл ещё смогла порадовать почти безупречными, но не очень сложными выступлениями, то Чен многие свои прыжки не докручивала и теряла на этом баллы.

Параллельно чемпионату США в Канаде проходило своё первенство. Четыре года назад страну на Олимпиаде в Пхёнчхане представляла Кейтлин Осмонд, ставшая бронзовым призёром. Но сейчас едва ли хоть кто-то из канадских девушек может считаться претендентом на медаль. Победительница соревнований Мадлен Скизас не набрала и 200 баллов и справедливо удостоилась единственной женской квоты — другие девушки претендовать на неё не могли при всём уважении.

Чуть больше перспектив, чем американки и канадки, должна иметь кореянка Ю Ён, которая тоже на прошлой неделе показывала свою готовность к Олимпиаде на национальном отборе. В короткой программе она набрала 76,55 балла благодаря хорошему тройному акселю. Это, к примеру, больше, чем было у Александры Трусовой в Санкт-Петербурге после неудачной попытки выполнить этот прыжок.

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Повторить свой коронный элемент в произвольной программе у Ю Ён не получилось: она приземлила триксель, но не докрутила его. В сумме кореянка набрала 221,49 балла, и это довольно серьёзные цифры — учитывая, что ей есть куда расти. Если Ю Ён выполнит обе программы идеально, а кто-то из россиянок не справится со своими прокатами, она может оказаться выше. Проверить это можно будет на чемпионате четырёх континентов, где 17-летняя фигуристка всё-таки планирует выступать.

Остаётся порадоваться, что по крайней мере в командном турнире Ю Ён не станет конкуренткой российским спортсменкам — её сборная не будет состязаться и, соответственно, претендовать на баллы других коллективов. Кроме Ю Ён, в Пекине выступит Ким Йе Рим, но её контент не оставляет ей шансов бороться за личные медали.

Пожалуй, самыми опасными для российских фигуристок вправе считаться японские спортсменки. Их отбор состоялся ещё в декабре, одновременно с турниром в Санкт-Петербурге. В состязаниях не участвовала Рика Кихира, чью многообещающую карьеру испортили травмы, но и другие девушки тоже себя отлично проявили.

Каори Сакамото без элементов ультра-си набрала 234,06 балла за счёт высочайших компонентов — это на 5,5 балла меньше, чем было у Анны Щербаковой. Результаты Вакабы Хигути и Маны Кавабэ скромнее, но у обеих в арсенале есть тройной аксель, причём последняя выполняет этот элемент весьма уверенно.

Так что если и может кто-то помешать россиянкам занять весь олимпийский подиум, то это представительницы Японии. В текущем сезоне — и в теории, и на практике — они подтверждали, что ближе всех к этому.