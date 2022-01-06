Конфликт интересов: почему отказ Пападакис и Сизерона от участия в ЧЕ может столкнуть лбами две российские пары

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию, который на следующей неделе стартует в Таллине. Своё решение они объяснили опасением заболеть коронавирусом в преддверии Олимпийских игр. О том, какие ещё причины могли повлиять на французскую пару и чем это может обернуться для российских танцевальных дуэтов Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин, читайте в материале RT.

Причина, по которой четырёхкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в континентальном первенстве, звучит более чем логично. Как сообщили в четверг, 6 января, во Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG), такое решение принято, чтобы избежать возможного инфицирования коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине — главной целью фигуристов.

Отсутствие французов на турнире в Таллине вроде бы на руку России: оно фактически гарантирует золотые медали отечественному танцевальному дуэту. Но какому именно?

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Комментируя снятие наиболее титулованной и харизматичной пары мира, Татьяна Анатольевна Тарасова отметила, что чётко ответить на этот вопрос сложно.

«Считаю, что Саше Степановой и Ване Букину теперь надо постараться выиграть чемпионат Европы и можно попробовать обыграть Вику Синицину и Никиту Кацалапова. Они неважно катаются…» — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Отбросим в сторону вопрос, должен ли столь авторитетный специалист заявлять в преддверии важного старта, что одна из своих пар находится не в лучшем состоянии, но слова произнесены, и их вполне можно взять за отправную точку.

Если допустить, что Синицина и Кацалапов, снявшиеся с декабрьского ЧР из-за травмы партнёра, действительно пока далеки от своих лучших кондиций, первым делом возникает мысль, что Никите с Викторией стоит сделать ровно то же самое, что и французы, — отказаться от поездки в Таллин. Причём не из боязни потерять титул действующих чемпионов, а из элементарного здравого смысла: первенство Европы танцоры уже выигрывали, то есть этот титул не может быть для пары самоцелью, а вот в свете Олимпиады существует риск сильно подпортить себе резюме в предстоящем поединке с Габи и Гийомом.

Для французов Игры в Пекине — действительно цель всей жизни, ради которой они остались в спорте на четыре года после предельно драматичных для себя событий. В Пхёнчхане, если кто не помнит, Пападакис и Сизерон упустили победу из-за того, что в коротком танце у партнёрши расстегнулась застёжка на платье. Пара заняла первую строчку в произвольной программе, но отыграть потерянные в первом выступлении баллы у канадцев Тессы Виртью и Скотта Моира так и не сумела.

Единственное место, которое может устроить Габи и Гийома в Пекине, — первое. Иначе говоря, фигуристы поедут в Китай брать своё. Можно ли утверждать, что пропуск чемпионата Европы связан с боязнью проиграть российской паре, как это случилось год назад, когда Синицина и Кацалапов обошли соперников на 0,14 балла? Вряд ли. Оба дуэта в этом сезоне уже показали свои программы на этапах Гран-при, и то сравнение, которое сложилось по результатам их выступлений, пока работает несколько не в пользу Виктории и Никиты. К сожалению, у чемпионов мира пока не самым ярким выглядит произвольный танец: в этом плане Синицина и Кацалапов уступают не только французам, но и «Ромео и Джульетте» Степановой и Букина. У тех, в отличие от подопечных Александра Жулина, в этом сезоне программы получились действительно олимпийскими — наиболее мощными за всю предыдущую карьеру.

Тут, кстати, имеет смысл вспомнить, что два года назад произвольный Синициной и Кацалапова тоже считался не бог весть каким удачным: на чемпионате России в Красноярске пара Жулина обошла Степанову и Букина лишь за счёт значительного преимущества, добытого в короткой программе. Однако в том же сезоне незадолго до победы Виктории и Никиты на первенстве Европы известный танцевальный тренер и выдающийся постановщик Марина Зуева подчеркнула: ни одна программа не бывает гениальной сама по себе.

«Хореография — это прежде всего исполнение, настроение, качество проката. Один и тот же танец может выглядеть как выдающимся в плане постановки, так и совершенно незапоминающимся», — отметила специалист.

Иначе говоря, всё сказанное выше вовсе не означает, что Синицина и Кацалапов не способны выиграть в Таллине. У фигуристов достаточно много плюсов, которые можно предъявить судьям. Плюс титулы. Плюс много чего закадрового: например, мотивация и готовность бросить все ресурсы на то, чтобы приехать на Игры победителями.

Но утверждать, что чемпионы мира стопроцентно не окажутся в Таллине ниже соотечественников, наверное, тоже не стоит — силы обоих дуэтов сейчас достаточно равны, и, скорее всего, именно это имела в виду Тарасова, говоря, что Степанова и Букин способны побороться за золото.

Просто если рокировка между двумя российскими парами произойдёт, то это прежде всего сильно упрочит олимпийские позиции французов. И вот тогда, возможно, нам придётся констатировать, что, не приехав в Таллин, Габриэла и Гийом убили сразу двух зайцев: отказались от невыгодного для себя соперничества и столкнули оппонентов лбами, заставив их что есть сил биться за победу за считаные дни до Игр.

Может быть, всё гораздо проще и не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате. С учётом того, что сейчас происходит, риск подцепить вирус кем бы то ни было и потянуть за собой в карантин кучу людей достаточно велик. Не случайно ведь по всей Европе отменяют соревнования, которые могли стать для спортсменов очень важной предолимпийской ступенью подготовки: Универсиаду, январский этап Кубка мира по лыжным гонкам, январский же чемпионат Европы по шорт-треку. И даже тем, кто свои соревнования сохранил, никто не может дать никаких гарантий. Угодила же под тотальный карантин вся российская конькобежная сборная, приехав на ЧЕ в Херенвен.

Тут уж не до стратегий. И кто знает, не станут ли истинным девизом Игр в Пекине слова, произнесённые епископом Этельбертом Талботом во время торжественной мессы, посвящённой Олимпийским играм 1908 года в Лондоне: «Главное — не победа, а участие».