Сальхов Медведевой, номер Загитовой и стриптиз Туктамышевой: чем удивили фигуристы на показательных выступлениях ЧР

Чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге официально завершился показательными выступлениями. Кроме самих участников и призёров соревнований, на гала-вечере выступили Алина Загитова и Евгения Медведева. Олимпийская чемпионка представила новую программу под песню Манижи, а двукратная чемпионка мира показала тройной сальхов и исполнила колесо. Елизавета Туктамышева вернулась к знаменитому номеру под песню Toxic, во время которого разделась до нижнего белья.

Соревновательная программа чемпионата России по фигурному катанию завершилась, но остались ещё его торжественная и зрелищная части. В воскресенье болельщики снова заполнили трибуны спортивного комплекса «Юбилейный», чтобы сначала отпраздновать с фигуристами завоёванные медали, а затем насладиться их показательными выступлениями.

Церемония награждения не обошлась без курьёзов. Когда серебряные призёры в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли на лёд и попытались красиво приветствовать болельщиков, девушка вдруг упала на лёд. Заливаясь смехом, она вместе с партнёром покатила к пьедесталу почёта. Совсем другое настроение было у обладателя бронзы Андрея Мозалёва. Он не скрывал своего расстройства из-за того, что чуть ранее было объявлено: на чемпионат Европы вместо него поедет ставший четвёртым Евгений Семененко.

Пока призёры готовились к показательным номерам, те, кто остался без наград, нашли чем удивить зрителей. Танцоры Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин воссоздали самую музыкальную сцену из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», включив в свой номер множество элементов из русских народных танцев. Софья Самоделкина вышла на лёд под музыку Георгия Свиридова, которую накануне использовали одержавшие победу Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Некоторые фигуристы отдали должное городу, который принимал соревнования. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили под песню «Нева» в исполнении Ивана Урганта и Therr Maitz, а Аннабель Морозов и Андрей Багин выбрали «Город, которого нет». Своеобразным посвящением Санкт-Петербургу и его ненастной погоде могла бы считаться и Umbrella, под которую станцевали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Королева показательных выступлений Елизавета Туктамышева вернулась к своему самому знаменитому номеру под песню Toxic Бритни Спирс. В образе соблазнительной стюардессы она сначала подала пирожки с капустой комментаторам Александру Гришину и Максиму Транькову, а затем исполнила стриптиз. Любителям фигурного катания остаётся сожалеть, что такой постановки не будет ни на чемпионате Европы, ни, скорее всего, на Олимпиаде — Туктамышева в этом году снова не вошла в состав сборной России.

Во втором отделении показательных выступлений зрителей ждало сразу несколько сюрпризов. Анна Щербакова вернулась к своей известной программе «Жар-птица», главной особенностью которой была смена цвета платья. В этот раз предмет гардероба подвёл спортсменку и не «перекрасился» во время вращения, так что сделать это пришлось чуть позже вручную. Александру Трусову представили как «Русскую ракету», после чего она выступила в образе Чудо-женщины, но фирменных четверных прыжков всё-таки не показала.

После танца вице-чемпионов России в танцах Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на льду появилась Евгения Медведева в пышной фиолетовой пачке. Она показала болельщикам так и не ставший соревновательным прокат под музыку «Цирк дю солей». Фигуристка порадовала и чистым тройным сальховом, и колесом, не побоявшись его сделать в перчатках. Она каталась так уверенно, будто только что соревновалась вместе с другими девушками.

Особый восторг на трибунах вызвал выход Алины Загитовой, которую представили не только как титулованную спортсменку, но и как «звезду «Ледникового периода». Олимпийская чемпионка приехала в Санкт-Петербург с совершенно новым номером под песню «Я» в исполнении Манижы. Прокат получился крайне серьёзным и при этом чувственным, но он не оправдал всех ожиданий — единственная попытка исполнить прыжок была испорчена «бабочкой».

Среди чемпионов России самый сложный прокат представил Марк Кондратюк. Под музыку исполнителя Sub Urban он исполнил два четверных сальхова — тот элемент, который во многом помог ему завоевать золото. Множество прыжков, но всё-таки тройных, было и в выступлении Камилы Валиевой, которая представила свою вариацию на тему фильма «Аватар». А самым оригинальным номером порадовали Мишина и Галлямов. Их выступление в образе брутального рокера с электрогитарой и его скромной фанатки с портретом кумира было таким же мощным, как и соревновательные программы пары.