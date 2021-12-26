Неоднозначные рокировки: какие вопросы остались после объявления состава сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды, которая в январе отправится в Таллин на чемпионат Европы. Фактически это призёры национального первенства за двумя исключениями: в мужской категории завоевавшего бронзу Андрея Мозалёва заменил Евгений Семененко, занявший четвёртое место, а в танцах к двум первым дуэтам добавились чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выступали в Санкт-Петербурге только в ритм-танце. С чем могут быть связаны такие рокировки — в материале RT.

До начала питерского национального первенства руководители ФФККР успели объявить, что все окончательные решения по составу олимпийской сборной будут приняты только в середине января после чемпионата Европы. На самом деле вероятность каких-либо январских перестановок крайне невелика по чисто технической причине: середина января — это тот самый срок, когда все виды спорта должны подать окончательные заявки по составу команд в олимпийский оргкомитет Пекина. То есть, если допустить, что кто-то из озвученного в воскресенье списка счастливчиков провалит европейский чемпионат, времени на рокировку уже не останется.

Справедливым ли было решение ФФККР произвести замену Андрея Мозалёва на Евгения Семененко в мужском составе? На первый взгляд, нет. В Санкт-Петербурге Мозалёв стал вторым в произвольной программе (Семененко показал там пятый результат), а в общем зачёте Андрей оторвался от четвёртого места на четыре балла. Иначе говоря, честно заработал право поехать в Таллин, и было бы логично послать на чемпионат Европы именно его. А уже после, в случае неудачи, вносить изменения в олимпийскую заявку. То, что спортсмена вывели из состава сборной уже сейчас, подтверждает версию о невозможности январских замен и говорит о том, что федерация, оглашая состав, уже сделала свой олимпийский выбор. Он, увы, получился не в пользу подопечного Кирилла Давыденко.

С другой стороны, позицию ФФККР тоже можно понять. В нём, выражаясь шутливыми словами писателя Венедикта Ерофеева, «есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того ещё и метафизический намёк». У Семененко в этом году очень яркие, запоминающиеся программы, он харизматичен, и если за оставшееся до главных стартов время Алексею Мишину удастся вывести спортсмена на пик формы, всё это может сыграть очень мощным аккордом. Не говоря уже о том, что если уж в сборной России есть божественное начало в виде образа Марка Кондратюка в произвольной программе, должно быть и дьявольское — в виде Воланда — Семененко.

В остальных трёх дисциплинах выбор федерации предсказуем и понятен. Сколь бы слабыми звеньями не выглядели Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парном катании и Анна Щербакова в женском одиночном, менять их попросту не на кого. Даже если встать на позицию, что в Питере не повезло Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину с их интереснейшими и очень самобытными постановками, и что за оставшееся время фигуристы вполне способны добавить мощи и качества, с такой же уверенностью можно говорить о том, что мощи и качества могут добавить Тарасова и Морозов.

Аналогичная ситуация у женщин. В Санкт-Петербурге было достаточно очевидно, что Елизавета Туктамышева (она пока находится в статусе первой запасной, как и Павлюченко — Ходыкин) объективно выпадает из лидирующей обоймы даже в случае идеального исполнения всех элементов. Точно так же из неё выпадает Щербакова. Но бонусов на стороне Анны больше: она как никакая другая фигуристка способна вытаскивать программу даже в самой безнадёжной ситуации, а такими атлетами не разбрасываются. Тем более — в олимпийский год.

В самом сложном положении, как ни странно, сейчас находятся действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов. Отказавшись от выступления в произвольном танце из-за риска обострения травмы спины у партнёра, фигуристы, тем самым, открыли зелёную улицу Александре Степановой — Ивану Букину. А те грандиозно воспользовались шансом — откатались так, что стало понятно: никакой ощутимой разницы, если судить по оценкам, между первой и второй российской парой нет.

С точки зрения олимпийской стратегии это играет на руку российской сборной: в танцах нам почти стопроцентно придётся делать замену в командном олимпийском турнире. В ином случае есть большой риск, что Кацалапов просто не выдержит четырёх стартов подряд — не позволит спина. Великое счастье, что замена получается равноценной, хотя ещё месяц-полтора назад так совершенно не казалось.

А вот с точки зрения личных интересов, у Синициной и Кацалапова возникает некоторый цугцванг, то есть, ситуация, в которой пока не просматривается хороших ходов. Если они отправятся в Таллин отстаивать свой титул действующих чемпионов Европы, то, с учётом травмы партнёра, не исключена вероятность поражения не только от четырёхкратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но и от соотечественников, которые сейчас находятся на очень большом подъёме и продолжают прогрессировать. Если же взять паузу и не поехать на европейский чемпионат, придётся идти ва-банк уже в процессе Олимпийских игр, уйдя с международной арены на целый месяц. И кто знает, сколько дополнительных бонусов могут заработать за это время соперники по обе стороны океана?