Матыцин пожелал российским фигуристам достойно выступить на ОИ-2022

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Министр спорта России Олег Матыцин выступил с речью на церемонии награждения призёров чемпионата России по фигурному катанию.
Матыцин пожелал российским фигуристам достойно выступить на ОИ-2022
  • AP

«Хочу поблагодарить организационный комитет, Федерацию фигурного катания России за очень конструктивную работу, очень высокий стандарт проведения чемпионата. Также пожелать, чтобы мы и в дальнейшем радовали наших болельщиков», — сказал Матыцин на церемонии вручения медалей.

Он также пожелал российским фигуристам достойно выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года.

Напомним, по итогам чемпионата России был сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдёт с 10 по 16 января 2022 года.

Ранее Горшков подвёл итоги чемпионата России по фигурному катанию.

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