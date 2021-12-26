Горшков подвёл итоги чемпионата России по фигурному катанию

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подвёл итоги чемпионата России 2022 года.
Горшков подвёл итоги чемпионата России по фигурному катанию
  • Legion-Media

«Подошёл к завершению чемпионат России. Он вписал ещё одну яркую страницу в историю нашего фигурного катания. Наши самые искренние поздравления чемпионам и призёрам соревнований», — сказал Горшков на церемонии награждения призёров.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку спортсменов.

Напомним, по итогам чемпионата России был сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдёт с 10 по 16 января 2022 года.

Ранее фигуристка Александра Бойкова упала на церемонии награждения призёров чемпионата России.

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