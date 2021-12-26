Горшков подвёл итоги чемпионата России по фигурному катанию
- Legion-Media
«Подошёл к завершению чемпионат России. Он вписал ещё одну яркую страницу в историю нашего фигурного катания. Наши самые искренние поздравления чемпионам и призёрам соревнований», — сказал Горшков на церемонии награждения призёров.
Он также поблагодарил болельщиков за поддержку спортсменов.
Напомним, по итогам чемпионата России был сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдёт с 10 по 16 января 2022 года.
Ранее фигуристка Александра Бойкова упала на церемонии награждения призёров чемпионата России.