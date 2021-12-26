Бойкова упала на церемонии награждения призёров чемпионата России

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, упала во время церемонии награждения на чемпионате России.

По итогам короткой и произвольной программы пара получила от судей 239,87 балла и завоевала серебряные медали турнира.

Золото соревнований выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 243,74 балла. Третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20 балла).

В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит церемония награждения призёров чемпионата России 2022 года.

Ранее Ковтун заявил, что у Семененко больше опыта, чем у Мозалёва, поэтому всё справедливо.