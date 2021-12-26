Ковтун: у Семененко больше опыта, чем у Мозалёва, поэтому всё справедливо

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Бывший российский фигурист Максим Ковтун отреагировал на попадание Евгения Семененко в состав сборной России на чемпионат Европы вместо Андрея Мозалёва.
Ковтун: у Семененко больше опыта, чем у Мозалёва, поэтому всё справедливо
  • Legion-Media

«Значит, сейчас ещё не время Андрея. У Семененко больше опыта, шикарно дебютировал на чемпионате мира. Всё абсолютно справедливо», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Он считает, что тренерский штаб поступил правильно. Он уважает правила отбора, когда третий участник международных соревнований определяется советом.

Фигурист Андрей Мозалёв занял третье место на чемпионате России в мужском одиночном катании, но не попал в основной список участников чемпионата Европы. Его место занял Евгений Семененко, занявший четвёртую позицию на турнире. На чемпионат Европы также отправятся победитель национального первенства Марк Кондратюк и серебряный призёр Михаил Коляда.

Ранее Мишин отреагировал на непопадание Туктамышевой в состав сборной России на ЧЕ.

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