Мишин отреагировал на непопадание Туктамышевой в состав сборной России на ЧЕ
- Legion-Media
«Есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удаётся достичь топа в медальном зачёте», — цитирует Мишина «Матч ТВ».
Он добавил, что таким людям спорт подарил любовь болельщиков. Он считает, что это высказывание особенно подходит Елизавете Туктамышевой.
В состав сборной России на чемпионат Европы вошли призёры национального первенства Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Елизавета Туктамышева, занявшая седьмое место, попала в запасной список.
Ранее в ФФККР объяснили отсутствие Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы.