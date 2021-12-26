Мишин отреагировал на непопадание Туктамышевой в состав сборной России на ЧЕ

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на отсутствие Елизаветы Туктамышевой в основном составе сборной России на чемпионат Европы.

«Есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удаётся достичь топа в медальном зачёте», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Он добавил, что таким людям спорт подарил любовь болельщиков. Он считает, что это высказывание особенно подходит Елизавете Туктамышевой.

В состав сборной России на чемпионат Европы вошли призёры национального первенства Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Елизавета Туктамышева, занявшая седьмое место, попала в запасной список.

Ранее в ФФККР объяснили отсутствие Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы.