В ФФККР объяснили отсутствие Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил отсутствие бронзового призёра чемпионата России Андрея Мозалёва в составе национальной команды на чемпионат Европы.
В ФФККР объяснили отсутствие Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы
  • Legion-Media

«По нашим критериям, первые два места чемпионата России получают путёвку, а третий кандидат определяется тренерским советом», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Фигурист Андрей Мозалёв занял третье место на чемпионате России в мужском одиночном катании, но не попал в основной список участников чемпионата Европы. Его место занял Евгений Семененко, занявший четвёртую позицию на турнире.

Чемпион России Марк Кондратюк и серебряный призёр Михаил Коляда включены в состав команды на турнир в Таллине (Эстония), который пройдёт с 10 по 16 января 2022 года.

Ранее Тарасова заявила, что несправедливо не включать Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить