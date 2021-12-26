В ФФККР объяснили отсутствие Мозалёва в составе сборной России на чемпионат Европы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил отсутствие бронзового призёра чемпионата России Андрея Мозалёва в составе национальной команды на чемпионат Европы.

«По нашим критериям, первые два места чемпионата России получают путёвку, а третий кандидат определяется тренерским советом», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Фигурист Андрей Мозалёв занял третье место на чемпионате России в мужском одиночном катании, но не попал в основной список участников чемпионата Европы. Его место занял Евгений Семененко, занявший четвёртую позицию на турнире.

Чемпион России Марк Кондратюк и серебряный призёр Михаил Коляда включены в состав команды на турнир в Таллине (Эстония), который пройдёт с 10 по 16 января 2022 года.

Ранее Тарасова заявила, что несправедливо не включать Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы.