Тарасова: несправедливо не включать Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы
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«На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав. Надо узнавать у Федерации почему», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Фигурист Андрей Мозалёв занял третье место на чемпионате России в мужском одиночном катании, но не попал в основной список участников чемпионата Европы. Его место занял Евгений Семененко, занявший четвёртую позицию на турнире. На чемпионат Европы также отправятся победитель национального первенства Марк Кондратюк и серебряный призёр Михаил Коляда.
Ранее Бестемьянова раскритиковала судейство в женском катании на чемпионате России.