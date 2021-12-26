Тарасова: несправедливо не включать Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отсутствие бронзового призёра чемпионата России Андрея Мозалёва в основном составе национальной команды на чемпионат Европы.
Тарасова: несправедливо не включать Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы
  • Legion-Media

«На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав. Надо узнавать у Федерации почему», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Фигурист Андрей Мозалёв занял третье место на чемпионате России в мужском одиночном катании, но не попал в основной список участников чемпионата Европы. Его место занял Евгений Семененко, занявший четвёртую позицию на турнире. На чемпионат Европы также отправятся победитель национального первенства Марк Кондратюк и серебряный призёр Михаил Коляда.

Ранее Бестемьянова раскритиковала судейство в женском катании на чемпионате России.

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